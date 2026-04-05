「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ平和島」（５日、平和島）清埜翔子（３４）＝埼玉・１１１期・Ａ２＝が５日の３日目７Ｒで１着。イン逃げでシリーズ初白星を獲得した。レース後は「ターン回りでロスしていたし差されたと思いました。逃げられて良かった」とホッとした表情。「思ったより進んでくれました。エンジンの２連対率以上に動いているとは思います」と手応えをつかんでいた。６日の４日目は２走６点条件（準優