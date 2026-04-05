◇パ・リーグ日本ハム8ー2オリックス（2026年4月5日エスコンF）日本ハムはオリックスに8−2で逆転勝利を収め、今季初の4連勝。2−2の7回に万波中正外野手（25）が決勝の5号3ランを放った。03年以来23年ぶりの開幕から9試合連続本塁打とし、球団記録に並んだ。先発の有原航平投手（33）は7回2失点で復帰後初勝利を飾った。「WBCのドミニカのチームに見えてきた」と新庄監督は上機嫌。「「なーんもすることない。僕の大好