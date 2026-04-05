9回広島1死、モンテロが左越えにサヨナラ本塁打を放つ＝マツダ広島がサヨナラ勝ち。連敗を4で止めて勝率5割に戻した。1―1の九回にモンテロの一発で決着。栗林は制球がさえ、9奪三振の8回1失点と光った。八回に追い付いた阪神は連勝が3でストップ。桐敷はまたモンテロに打たれた。9回、サヨナラ本塁打のモンテロ（手前）を迎える広島ナイン＝マツダ