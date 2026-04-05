男性7人組「IMP.」の地上波初冠レギュラー番組「IMP.の『できません』は言いません」（土曜深夜0・28）がTBSで今月18日からスタートする。5日に北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナで行われた全国アリーナツアー最終公演で発表された。メンバーにもサプライズでの発表。真っ暗な場内に放送決定を知らせる映像が流れると、会場からは大歓声。メンバーは「うそでしょ！？」「すげー！」「マジで冠番組！？」「IMP.冠番組