くりぃむしちゅー上田晋也（55）がMCを務めるTBS系「上田晋也のサンデーQ」（日曜午前11時35分）の初回放送が5日、スタートした。同番組は、歌手和田アキ子（75）がMCを務めた「アッコにおまかせ!」の後継番組だが、その前の爆笑問題がMCを務める「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）との掛け合いを含めて続くような形の番組となり、「サンジャポ」も含めて、これまでとは少し番組の進行、構成が変わっていた。これまでは「