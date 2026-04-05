＜カンサイコレクション2026S／S＞◇5日◇京セラドーム大阪元NMB48でシンガー・ソングライターの山本彩（32）が、ライブパフォーマンスを披露した。カンコレに登場するのはグループで出演した16年のS／s以来10年ぶり。「365日の紙飛行機」の弾き語りなど3曲を熱唱し、「光栄です。1人で京セラドームは緊張しましたが感慨深かったです。歩んできて良かった」と語った。イベントにはモデルとして同じグループ1期生の渡辺美優紀、白