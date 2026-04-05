犬を留守番させるときにすべき配慮 1.室内の温度と湿度を快適に保つこと 犬を留守番させるときにすべき配慮は、室内の温度と湿度を快適に保つことです。 犬に快適な温度は22℃前後、湿度は50％程度です。季節や外気温によって調整する必要があります。 また、犬種・年齢・健康状態によって、愛犬に快適な温度と湿度を見極めることが大切です。 愛犬がお留守番をする室内には、室内温度計を置きましょう。温度と湿度を一目で