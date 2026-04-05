最新レーダー搭載のフライトIIIアメリカの造船企業であるハンティントン・インガルス・インダストリーズ（HII）は2026年4月2日、同社が建造中であるアメリカ海軍向けの最新鋭イージス艦「ジョージ・M・ニール（DDG-131）」が進水したと発表しました。【画像】ついに進水した「アメリカ海軍の最新鋭艦」を写真で見る「ジョージ・M・ニール」は、アメリカ海軍のアーレイ・バーク級駆逐艦の80番艦にあたり、同タイプのなかでも最新