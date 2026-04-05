春の日本橋に、伊勢名物の「赤福」がやってくる。2026年4月8日から13日まで日本橋三越本店で開催される「第69回 旬味まるごと三重展」に、『赤福』と『五十鈴茶屋』が出店する。県外ではなかなか味わえない“つくりたての赤餅”も提供される！他にも東京での出店では、初登場の魅力的なメニューも並ぶ。気になるラインナップを一挙に紹介する。県外では3店舗でしか食べられない“つくりたての赤福餅”三重県伊勢市の名物で、県外に