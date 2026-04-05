浦和は４月５日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第９節で川崎と敵地で対戦している。開始３分に根本健太の得点で先制に成功し、その６分後にオウンゴールで同点弾を献上する。相手のクロスをクリアしようとしたダニーロ・ボザだが、右足に当てたボールはそのまま自陣のゴールに吸い込まれてしまった。 そのボザは15分に負傷交代。相手ゴール前でのセットプレーで、マテウス・サヴィオのFKに走り出す。シュートは