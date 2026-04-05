柏レイソルは４月５日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第９節（EAST）で横浜F・マリノスとホームで対戦。３−０で快勝した。試合後のフラッシュインタビューで、PKで先制点を決めた小見洋太は「駆け引きよりかは、自分の決めたいところにしっかりと蹴り込むのを意識して蹴りました」と自身のゴールを振り返った。 昨年６月にアルビレックス新潟から加入した小見は、これが移籍後初得点。「ようやくというところ。