森林の整備や緑に親しむ活動などに役立てられる「緑の募金」が始まりました。 3日、JR新潟駅では胎内市で緑化活動をする子どもたちや新潟市の中原八一市長などが「緑の募金」の協力を呼びかけました。募金した人には、ブルーベリーやユキツバキの苗木が渡されました。 ■胎内市緑の少年団のメンバー 「(募金は)木の苗を買ったり、森広げたりするのに使ってほしい。」 「たくさん募金をしてくれる人がい