レース中も浮かない表情が悪目立ちするフェルスタッペン(C)Getty Images電撃的な引退も示唆する態度を見せるフェルスタッペン群雄割拠のF1界で異彩を放ってきた天才ドライバーは、キャリアの岐路に立っている。F1の名門レッドブルの絶対的エースであるマックス・フェルスタッペン（オランダ）だ。どうにも“歯車”が噛み合わない。今シーズンに王座奪還を期して挑んだフェルスタッペンだったが、第3戦となる日本GP終了時点でド