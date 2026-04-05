言葉の中に隠れた「共通のパーツ」に注目して、思考をクリアにするパズルを楽しんでみませんか？今回は、滑らかな乳製品から、秋の食卓を彩る定番、さらには12月の街を彩る特別な1日まで、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□ーむ□□ごはん□□すますヒント：12月25日