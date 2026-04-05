獅子座・女性の運勢 自分で自分自身に問題提起をするときかもしれません。獅子座のなかで、「自分はより大きな挑戦をしていくべきだ」という思いは強くあるはず。パートナーや親友をはじめとした身近な存在も、それをあと押ししてくれているでしょう。が、現在は少し穏やかな日常を過ごせる時期で、「これはこれでいいな」と感じられていそう。となると「そんなに頑張る必要ある？」という思いもどこかで現れるのかも