牡牛座・女性の運勢 引っかかることの多い時期かもしれません。現在、対人関係は好調で、新たな出会いも多く、身近な人たちとも楽しい対話ができるときですが、今週はいままで「楽しい」と感じていた刺激に対しても、モヤモヤを感じやすいのでは。「ありきたりだ」「みんなと同じは嫌だ」と思ったりするかな。いま牡牛座は、より自分らしさを追求したい時期にいて、おそらくその思いも影響のひとつでしょう。ただ大事なのは「じゃ