双子座・女性の運勢 社会運好調の現在。楽しく自分を伸ばしてくれるチャンスにも恵まれやすいよう。ただ今週は、それに対し疑問を呈する誰かが現れるかも。相手は双子座に対し好感を持ち、だからこそ「あなたはもっとこういうことをやるべきだ」（たとえば）と言うのかも。一理あるかもしれませんが、困惑が先に立つ時期です。また違う角度から見ると、双子座は双子座で現状の自分に迷いを感じる部分もあるときかな。今後、大きな