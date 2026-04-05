蟹座・女性の運勢 社会面で起こる新展開に、何やらモヤモヤさせられるかもしれません。そもそも蟹座は仕事関連で今後大きく挑戦していく意欲はあるはずで、その観点から言えばいまは順調なのです。同時にいまは比較的恵まれ、素直な考えや思いが通じやすい好調期でもあります。印象として社会面は「もっとこっちに気持ちを寄せ、専念してくれ」といってきそうですが、自分らしく好きにやりたい蟹座としては「え、そこまで？」と思