天秤座・女性の運勢 現在、社会面は非常に好調で、やれること、関わる人の幅を広げていけるタイミングでしょう。ただ、パートナーや親友など、天秤座の大事な相手はその状況に疑問を持っていそう。そもそも天秤座は今後の自分に対し挑戦意欲を強く持っているため、たとえば「現状に満足するな」と言いたいのかも。ただ、目の前の状況は順調なため、やや困惑させられそうです。いまは天秤座自身のなかでも「そんなに自