蠍座・女性の運勢 自分の素直な感情や思いを表現しやすい、好調なタイミングの蠍座です。パートナーや親友など、大事な相手との関係も良好でしょう。ただ同時に、蠍座のなかには仕事面を中心に「自分の日常を大きく変えていかねばならない」という意欲と挑戦心があり、それと現状がぶつかり合うのがいまかも。仕事面ではその意欲に応えるような新展開がありえますが、やりがいを感じる反面、「もっと自由でいたい、い