射手座・女性の運勢 穏やかで安全な日常のなかで、安らぎを取り戻せる時期。が、今週は自分のなかで葛藤が起こるときで、それには射手座自身が抱える強い挑戦意欲が関係しているでしょう。射手座は目指しているものがあり、成長していきたいと思っているけれど、「それよりいまは安心していたい」という本音もある。それが迷いの原因かな。また、同じく社会面では何か新たに恩恵を受けやすいときですが、射手座に挑戦を期待する周