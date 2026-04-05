山羊座・女性の運勢 対人関係は良好で、新たな出会いが多く、得るものもたくさんある時期でしょう。パートナーや親友など大事な相手との関係性も最高ですが、ただ家、家族に関する問題については考え方の差が出やすいときです。山羊座はそれを重要視し、優先的に行動を起こす必要があると理解していますが、相手はそう思わないのでは。また社会面（特に金銭面において）も挑戦が必要だと考えている山羊座ではあるもの