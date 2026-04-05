水瓶座・女性の運勢 社会面の好調さが際立つ順調な時期。ちょっとした工夫やコミュニケーションがきっかけで状況が好転することも多く、楽しんで働けるでしょう。が、その好調さが微妙に水瓶座の挑戦心を鈍らせ、意欲をそぐ一面も。積極的に何か思いきったことをしたくても、「そこまでする必要ある？」と思いがちです。同じく挑戦に意欲的な誰かに、鈍っていることを指摘される可能性も。また家の状況や家族関係も、水瓶座