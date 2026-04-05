【SVリーグ】群馬グリーンウイングス 3ー1 ヴィクトリーナ姫路（4月4日・女子第22節）【映像】“長〜い”美脚で華麗な“珍”レシーブ女子バレーで、190センチの長身選手が“長〜い”美脚で珍レシーブを披露。場内から歓声が起こった。4月4日に大同生命SVリーグ女子の第22節が行われ、群馬グリーンウイングスはホームでヴィクトリーナ姫路と対戦。レギュラーシーズン最終戦となったこの日、ヤマト市民体育館前橋には地元・前橋