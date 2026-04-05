魚座・女性の運勢 自分らしい素直な発想、感情が表現しやすい好調なタイミングです。そこから新たなものが生まれ、発展していく可能性も高いです。が、その自由さが時に魚座の成長意欲の妨げになる、そういう側面がある時期かも。魚座は自分を変え、より新しい実力や能力を身につけたいと考えているものの、同時にどこかで「そのために自分を制限したくない」との思いもあり、葛藤が生まれやすいのでは。また、いまは新たな楽しい