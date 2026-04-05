◇セ・リーグ巨人3―2DeNA（2026年4月5日東京D）巨人の大城卓三捕手（33）が代打で逆転3ランを放ち、チームを劇的勝利へと導いた。0―1で迎えた7回だ。快投を続けていた相手先発右腕・石田裕からスイッチした2番手右腕・伊勢の代わりバナ、カウント1―1からの3球目、内角への149キロ直球を完璧に捉えた。打った瞬間、巨人ベンチを振り返って右拳を掲げ、笑みを浮かべた背番号24。打球は右翼スタンドに突き刺さる劇的な