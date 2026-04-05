■スケートボード日本オープンストリート決勝（5日、栃木県宇都宮市）男子では東京五輪とパリ五輪で2大会連続金メダルの堀米雄斗（27、三井住友DSアセットマネジメント）が5位と表彰台を逃し、世界選手権（3月）で3位の白井空良（24、ムラサキスポーツ）が優勝。女子はパリ五輪銀メダルの赤間凛音（17）が同五輪金の吉沢恋（16）とのメダリスト対決を制し、優勝を果たした。ストリートは街にあるような階段や手すり、縁石やベ