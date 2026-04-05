最終日、プレーオフを制し、優勝を喜ぶ高橋彩華＝葛城GCヤマハ・レディース葛城最終日（5日・静岡県葛城GC＝6510ヤード、パー72）9位から出た高橋彩華が67をマークし、通算8アンダーの280で並んだ仲村果乃、荒木優奈とのプレーオフを制し、今季初優勝した。昨年6月以来となるツアー通算3勝目で、賞金1800万円を獲得した。1打差の4位は菅楓華。通算6アンダーの5位は昨年大会覇者の穴井詩、仲宗根澄香、川崎春花、政田夢乃の4人