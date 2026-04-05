「より良く生きるためにも、いつか自分は死ぬということを意識し、やり残したことはないかよく問うて、自分らしい人生を送っていただきたいです」【写真】マザー・テレサが立ち上げた「死を待つ人の家」を訪れた松山さんそう話すのは、臨済宗妙心寺派の僧侶・松山照紀さんだ。尼僧が建立した松壽山不徹寺は、悩める女性の駆け込み寺として知られる。ここで庵主を務める松山さんもまた、波瀾万丈の人生を歩んできた。離婚、病、介