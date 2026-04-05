◇春季高校野球東京都大会2回戦調布南3―2明大八王子（2026年4月5日スリーボンド八王子）春季高校野球東京都大会の2回戦が行われ、調布南は3―2で明大八王子にサヨナラ勝ちし、3回戦に駒を進めた。まるで夏のような熱戦が繰り広げられた。調布南は1点を追う9回に先頭の5番・篠尾幸佑が中前打で出塁。明大八王字は先発の左腕・高橋僚が1失点の好投を続けてきたが、ここでエース右腕・川上恵叶が救援登板した。エースで