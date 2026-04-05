陸上・関東学生対校選手権ハーフマラソンが５日、静岡県焼津市で行われ、１部は山梨学院大のブライアン・キピエゴ（４年）が１時間１分２３秒で４連覇を果たし、２部は創価大の山口翔輝（３年）が１時間２分５５秒で制した。１〜３部が同時スタートしたレースで、山口が日本人トップの全体２番手でゴールした。序盤から飛び出したキピエゴにただ１人７キロ過ぎまで食らいつくと、後続の集団に対して前半で１分近いリードを築い