【明治安田J1百年構想リーグ】V・ファーレン長崎 0−3 清水エスパルス（4月5日／PEACE STADIUM Connected by SoftBank）【映像】衝撃の「キックオフ7秒失点」（実際の様子）キックオフ直後の悲劇だった。V・ファーレン長崎が前半開始わずか7秒でまさかの失点。ファンも騒然となった。4月5日の明治安田J1百年構想リーグ第9節で、長崎はホームに清水エスパルスを迎えた。信じられないような光景は、試合開始を告げるホイッスルが