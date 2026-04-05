米プロバスケットボールＮＢＡブルズの河村勇輝（２４）の活躍ぶりを地元放送局が大特集した。河村はツーウエー契約を結んでおり下部Ｇリーグと行き来しながらプレーしている。名門ブルズで着実に出場時間を重ねており、３日（日本時間４日）に行われた敵地でのニックス戦に途中出場から４分３５秒プレーし、３得点１アシストをマークした。試合は９６―１３６で大敗した。河村の奮闘ぶりを地元放送局「ＦＯＸ３２シカゴ」が