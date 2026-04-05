フジテレビ系ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』(13日スタート、毎週月曜21:00〜)の制作発表会見が5日、東京・台場の同局本社と物語の舞台である福井・小浜市をつないで行われ、東京・台場の同局本社と物語の舞台である福井・小浜市をつないで行われ、サプライズゲストとして宇宙飛行士の野口聡一氏が登場。その軽妙なコメントで会場を沸かせた。(左から)野口聡一氏、北村匠海福井の水産高校の生徒たちが世代を超えて宇宙食開発という大