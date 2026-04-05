円満な夫婦関係を築くには、どうすればいいのか。『自分の頭で考えて行動する子が育つ 戦略的パートナーシップ』（KADOKAWA）を書いた、家庭教育コンサルタントの岩田かおりさんは「家事や育児を、回数や時間で測るのはやめたほうがいい。平等性を追求しすぎて、むしろ息苦しくなるだけだ。お互いが上機嫌でいるためには、“かけてほしい言葉”の使い分けが必要だ」という――。※本稿は、岩田かおり『自分の頭で考えて行動する子