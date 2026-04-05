◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）第８６回皐月賞・Ｇ１（１９日、中山）の登録馬が５日、発表された。フルゲート１８頭に対し２１頭がエントリーした。中心となるのは昨年の朝日杯ＦＳを制し、最優秀２歳牡馬に選ばれたカヴァレリッツォ（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）だ。ダミアン・レーン騎手＝豪州＝との新コンビにも注目が集まる。ホープフルＳを制したロブ