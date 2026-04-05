◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ＤｅＮＡ（５日・東京ドーム）巨人が逆転勝利で２カード連続勝ち越しを決めた。１点を追う７回２死二、三塁から井上の代打・大城が右翼席に起死回生の代打逆転３ランを放った。先発・井上は７回１失点と好投。８回は大勢、９回は今季初登板のマルティネスが１点を失ったがリードを守った。昨秋に左肘を痛めた影響で２月のキャンプは３軍スタートだった井上。少しずつ階段を上り、チームの