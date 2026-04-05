昨年のＭ―１グランプリで優勝したお笑いコンビ「たくろう」の赤木裕と木村バンドが５日放送の日本テレビ系「サンデーＰＵＳＨスポーツ」（日曜・午後４時５５分）に出演。大の巨人ファンの赤木が先月１４日、ジャイアンツタウンスタジアムで行われた巨人のファーム・リーグ開幕戦で始球式に挑んだ様子が放送された。赤木は野球歴１０年以上でブルペンでの投球練習でもストライクを連発。背番号「０」、「ＡＫＡＧＩ」の名前が