【30MS オプションヘアスタイル&フェイスパーツセット(西城樹里/有栖川夏葉)】 4月11日 発売予定 価格：2,750円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS オプションヘアスタイル&フェイスパーツセット(西城樹里/有栖川夏葉)」のパッケージ画像を公開した。発売は4月11日を予定しており、価格は2,750円。 本製品は、BANDAI SPIRITSの美少女プラモデル「3