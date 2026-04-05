◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第９節ＦＣ東京０―０（２―４）町田（５日・味の素スタジアム）ＦＣ東京と町田による「東京対決」はＰＫ戦の末に、町田が勝利した。ＦＣ東京は日本代表の英国遠征のメンバーに選ばれていたＭＦ佐藤龍之介、韓国代表の活動で離れていたＧＫキム・スンギュが先発出場。町田は１日の試合から先発を５人入れ替えた。１日には町田のホームで行われた“第１戦”は、ＦＣ東京が３―０で快勝。攻