「猫なんか好きになるんじゃなかった」生活の傍らで保健所から犬猫を預かり、里親を探す「一時預かりボランティア」をしながら、その経験をインスタグラムに投稿し、12万9000人のフォロワーを持つ漫画家のtamtamさん。投稿が話題になったことがきっかけとなり、2022年に『たまさんちのホゴイヌ』、2023年に『たまさんちのホゴネコ』、2025年に『たまさんちのホゴイヌ2』、そして今年1月に最新刊の『たまさんちのホゴネコ2』（すべ