ふわっと軽やかな口どけと、優しい甘さで愛され続ける「苺のショートケーキ」が、この春さらにおいしくリニューアル♡銀座コージーコーナーの人気No.1ケーキが、素材の魅力をより引き立てる味わいに進化しました。新生活が始まるこの季節にぴったりな、心まで満たしてくれる王道スイーツの魅力をご紹介します♪ リニューアルで叶う新しいおいしさ 今回のリ