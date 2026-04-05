サッカー女子のSOMPO・WEリーグ第18節最終日は5日、兵庫県の神戸ユニバー記念競技場などで行われ、首位のINAC神戸は大宮を2―1で下し、勝ち点を44に伸ばした。3位の日テレ東京Vはちふれ埼玉に0―1で敗れ、同35のまま。