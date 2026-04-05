【ソウル＝依田和彩】中東情勢の悪化で、プラスチックの原料となる石油製品「ナフサ」などの供給不安が広がる中、韓国では自治体指定の有料ゴミ袋の在庫が不足しているとの偽情報がＳＮＳなどで拡散し、一部で買い占めが起きる事態となっている。韓国政府は連日、国民に冷静な対応を呼びかけている。韓国・聯合ニュースによると、自治体指定のゴミ袋はナフサを熱分解して作るポリエチレンを主原料とする。中東情勢の悪化を受け