45歳で大手企業を飛び出し、自身のキャリアアップを信じて転職したHさん（65歳・男性）。しかし現実は甘くなく、転職を繰り返すうちに給与は下がり、もらえる年金は月12万円に。そんなある日、定年まで会社に残った同期たちと居酒屋で再会。同じスタートラインに立っていたはずの彼らとの間に生じた格差とは。元エリートサラリーマンの後悔と、年金制度の現実を見ていきましょう。キャリアアップを信じた転職が「格差」の始まり「