生活のなかで「予想とは違って意外な展開になった」と感じるような経験をすることは、誰でも1度はあるでしょう。そんな日常の1コマをコミカルに描いた作品『最後の一言ですべてが分かったこと』『逆に才能を感じたサッカー少年』『聞いてはいけなかった電話』『数年後に意味が分かったこと』（作：おたみさん）がSNSで注目を集めています。【漫画】『最後の一言ですべてが分かったこと』（全編を読む）1作目『最後の一言ですべてが