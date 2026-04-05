伊勢崎南部の工業団地アクセス向上！ 市道「国領町〜境島村」バイパスが3月17日開通群馬県伊勢崎市は、国領町から境島村に至る「市道（伊）9-530号線および市道（境）6-642号線」が2026年3月17日に開通しました。この新しいバイパス道路の完成により、伊勢崎南部第三工業団地などへのアクセスが向上し、物流の円滑化や地域活性化に寄与することが見込まれています。【画像】便利だね！ ココが「新たに開通したバイパス」です。