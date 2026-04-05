次から次へと起こる嫁姑間のトラブル。原因となったのは義母からの発言……。今回は、ママたちが経験した「義母の信じられない発言」に関するエピソードを紹介します。今回は、孫に会いたくて仕方ない義母の信じられない発言です。念願の妊娠。本来なら里帰り出産をしたかったママ。しかし自宅から義実家が近いため、義母からの「私が孫の世話を手伝うわよ」という義母の申し出を受けるしかなく、里帰り出産は断念。まあ、本当に産