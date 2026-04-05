＜アラムコ選手権3日目◇4日◇シャドウクリークGC（ネバダ州）◇6765ヤード・パー72＞初日に「67」をマークして首位発進を決めた山下美夢有が、スコアが伸び悩む展開のなかでも上位をキープした。4位から出たこの日は、アンダーパーで回った選手が8人にとどまる難コンディションの中、4バーディ・3ボギーの「71」。首位と4打差のトータル3アンダー・3位タイに順位を上げた。〈連続写真〉ダウンとフォローの軌道がそろっている