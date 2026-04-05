＜ヤマハレディースオープン葛城最終日◇5日◇葛城ゴルフ倶楽部 山名コース（静岡県）◇6510ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが終了した。黄金世代の高橋彩華が仲村果乃、荒木優奈をプレーオフ（18番パー5）2ホール目で下し、ツアー通算3勝目を果たした。【写真】天を仰ぎながらホールアウトする菅楓華最終18番パー5で劇的イーグルを奪い、プレーオフに滑り込んだ高橋。延長戦でも勢いは衰えていなかった。1ホール